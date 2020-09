Primo giorno di scuola a Pietra Ligure, sindaco De Vincenzi e consigliere Paola Carrara: "Il segnale più bello della nostra voglia di ripartire"

Questa mattina, primo giorno di scuola in tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

Il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara hanno portato i saluti dell’Amministrazione comunale agli alunni, ai docenti e a tutto il personale e l’augurio di buon nuovo anno scolastico.

Prima tappa, insieme all’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, al nido d’infanzia “Ape birichina”, per proseguire, accompagnati dalla Dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Manno, con la scuola secondaria di I° grado “Martini”, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria “Dott. G. Sordo” di via della Cornice, per terminare con la scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” di viale Europa.

Ogni plesso scolastico ha scrupolosamente adottato tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 contenute nelle linee guida ministeriali, scaglionando gli ingressi e mettendo in pratica tutti gli accorgimenti per evitare gli assembramenti e la promiscuità tra classi diverse.

Per ciò che concerne i servizi scolastici, da questa mattina è in funzione il servizio di scuolabus, mentre, salvo aggiornamenti, da lunedì 5 ottobre sarà attivo il servizio mensa, che sarà “al posto” e con pasti monoporzioni per gli alunni della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” e della scuola dell’infanzia di via della Cornice, mentre sarà, opportunamente organizzato in turni e sempre con pasti in monoporzioni, in refettorio per gli alunni della primaria “Dott. G. Sordo “. Sia il trasporto scolastico che il servizio di refezione sono strutturati in ottemperanza alle norme anticontagio indicate nelle linee guida ministeriali.

“Oggi i nostri bambini e i nostri ragazzi sono tornati a scuola. Finalmente! – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara - In questi lunghi mesi di lontananza abbiamo tutti imparato quanto la scuola sia preziosa e oggi ci guardiamo e la guardiamo con occhi nuovi e rinnovati. L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento pieno di emozioni e carico di significato ma questo lo è di più. E’ il segno più concreto e più bello di tutta la nostra voglia di ripartire e di ritornare ai ritmi di quella sana quotidianità che sono alla base della nostra società e, soprattutto, del suo crescere giorno dopo giorno. E' un obiettivo importantissimo quello raggiunto questa mattina, conseguito a volte con fatica ma tutti insieme: scuola, famiglie e istituzioni. Insieme con la Dirigente scolastica prof.ssa Giuseppina Manno, che ringraziamo per la collaborazione, e con il fondamentale supporto dell'ufficio tecnico e dell'ufficio pubblica istruzione comunali, abbiamo messo massimo impegno affinché questo anno scolastico potesse iniziare regolarmente e nella massima sicurezza e tranquillità per gli studenti e per le loro famiglie e per tutto il personale docente e amministrativo – continuano - Non sarà un anno scolastico come tutti gli altri e non sarà neanche un anno facile, ma è un primo giorno di scuola vissuto con un piccolo sorriso e con tanta voglia di fare ognuno la propria parte e di farla nel modo migliore! E allora, a tutti voi e a tutti noi buona scuola!” concludono.