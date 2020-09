Incendio appartamento questa notte a Pietra Ligure. L'allarme è stato lanciato in Como e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Finale e Albenga. Il rogo di discrete proporzioni è stato spento intorno alle ore 7 di questa mattina. Mobilitata anche la Croce Rossa.

Ancora in via di accertamento le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.