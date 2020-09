Biciclette portalettere e uffici postali: come sono cambiati i servizi nell'era digitale

Stiamo vivendo tutti chiaramente l'era digitale; ovvero molte cose del nostro quotidiano passano attraverso internet, è innegabile però che ci sono anche cose del passato che sono intramontabili, e insostituibili, possiamo citare ad esempio il servizio dei portalettere; un lavoro quotidiano, instancabile, sempre presente nella nostra vita. Quante volte ci siamo posti la domanda: “ma sarà arrivata la posta?” e quante volte abbiamo aperto con curiosità la nostra casella condominiale cercando qualche busta? Questo servizio, che fa parte del passato fatto di lunghe giornate di lavoro dei portalettere, passate in bicicletta, sì accomuna alle moderne tecnologie, e funzioni che ci vengono fornite dalla rete; un mix affascinante tra passato e presente. Poiché nonostante in rete si possa fare tutto o quasi tutto, la figura del postino che consegna fisicamente la posta non potrà mai essere azzerata dall'era digitale., e dal' Ufficio Postale Online . Ma senza dubbio resta il nuovo metodo preferenziale per ogni tipo di spedizione.

Servizi postali online l'innovazione corre in rete

Noi possiamo sicuramente usufruire dei servizi postali online, possiamo adeguarci alla modernità che ci viene offerta su un piatto d'argento, ma la figura del portalettere resta un emblema della posta, sempre in giro con la sua bicicletta e la sua borsa di cuoio piena di buste, delle vecchie lettere cartacee, bicicletta che oggi forse è sostituita da motorini o da mezzi di trasporto più moderni ma l'immagine del postino resta sempre iconica e affascinante. Una categoria lavorativa che affonda le sue radici in epoca lontana; una professione che ha inoltre ispirato grandi artisti e scrittori, infatti la figura del postino è presente in molte opere, librarie, pittoriche e cinematografiche. Non a caso possiamo citare il, film di Massimo Troisi intitolato appunto “Il postino”, oppure il quadro dipinto dal grande Van Gogh che ritrae Roulin, il postino di una piccola cittadina della Provenza, e non possiamo inoltre non citare il grande scrittore Bukowski che era stato un postino. Ecco perché ancora oggi la figura del postino ha un mood romantico e nostalgico, intramontabile e insostituibile.

Comodità senza paragoni: provare per credere

I servizi postali online sono comodi, veloci, efficaci, vengono utilizzati da molti utenti con grande consenso, ma con un occhio nostalgico a quella che era la realtà dell'ufficio postale; oggi evoluto a strumento informatico ed elettronico, ovvero ufficio postale online. Ma cos'è in effetti l'ufficio postale online forse non tutti ancora lo sanno. L'ufficio postale online è un sito o un portale; (ovviamente in rete ne sono presenti molti dello stesso genere) che si occupa di tutti i servizi postali che normalmente vengono espletati fisicamente, recandosi di persona in un ufficio postale fisico. L'ufficio postale online permette agli utenti di effettuare tutte le operazioni che riguardano le spedizioni di qualsiasi tipo in modo totalmente differente, e rapido. Tra i siti più famosi possiamo citare letterasenzabusta; un portale che offre ottimi servizi di posta online di vario tipo, a prezzi convenienti e con un grande risparmio di tempo.