Albenga, tutto pronto per la seconda edizione della "settimana della gentilezza"

Il Comune di Albenga, per il secondo anno di fila, accoglie la proposta dall’Associazione Culturale Cor et Amor, in collaborazione con il Movimento Mezzopieno aderendo alla “5a Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza” e proponendo, grazie all’interessamento di Martina Isoleri consigliere comunale Delegato alla gentilezza, una intera settimana di eventi e manifestazioni dedicate a questo tema.

“La settimana della Gentilezza” è rivolta alla cittadinanza, in particolare ai bambini e alle loro famiglie, ed ha l’obiettivo di prevenire e correggere, attraverso la cortesia, molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità.

Afferma Martina Isoleri consigliere delegato alla gentilezza: “Ripartire dalla gentilezza vuol dire per noi rilanciare temi importanti quali la mobilità sostenibile, l’attenzione all’ambiente, il rapporto con l’altro e con gli altri. Gli eventi proposti nascono dall’incontro fra persone diverse e dalla condivisione di esperienze significative. Credo sempre più fermamente che l’emergenza Covid ci abbia dato una ulteriore conferma di quanto sia importante lavorare in rete, costruendo percorsi nuovi volti a ridisegnare la nostra società”.

Marta Gaia consigliere delegato agli eventi: " Attraverso la gentilezza possiamo recuperare i valori di rispetto, solidarietà e aiuto che si sono persi soprattutto negli ultimi anni. La gentilezza è nelle parole, nei gesti e nella vita quotidiana. Non può rimanere una parola vuota ma è compito di ognuno di noi e ancora di più delle amministrazioni usare comportamenti e rapportarsi con gli altri con gentilezza."

L’assessore alle politiche sociali Simona Vespo: “In un periodo così difficile come quello appena trascorso a causa del Covid abbiamo toccato con mano la solidarietà, la cortesia e la gentilezza di tanti operatori volontari che non hanno avuto remore ad impiegare il proprio tempo e rischiare la propria salute per donarsi agli altri. La gentilezza, però non deve essere vista solo sotto l’aspetto della solidarietà, ma anche come cortesia di vita e la gentilezza metanale nei confronti dell’altro. Questa settimana sarà fondamentale proprio per sensibilizzare le persone a livello culturale e sociale su questo tema".

"Faccio i miei complimenti ala consigliera Martina Isoleri per questa iniziativa che si concluderà il 29 settembre quando andremo a ringraziare tutte le associazioni, i volontari e le persone che si sono dedicati agli altri nel periodo di emergenza durante la nostra “Festa del Grazie” con tutta la consulta del volontariato” conclude l'assessore Vespo.