Alessandra Carloni, dalla streetart alle "macchine volanti": una mostra a Palazzo Oddo ad Albenga

“Sembra di sentirne il rumore. Sclang, strung, sdeng. Macchine volanti che tendono a tutti i costi fuori dalla cornice, in una direzione che si avverte come obbligatoria. Non scivolano, avanzano inesorabilmente tracciando un'unica via, la loro via, indice di una cifra stilistica definita e definitiva” scrive Francesca Bogliolo dell’arte di Alessandra Carloni che dal 17 settembre al 4 ottobre 2020, fa tappa ad Albenga.

Una mostra curata da Francesca Bogliolo e Matteo Scavetta, nella splendida cornice istituzionale di Palazzo Oddo. Le stanze del terzo piano del palazzo si animano con le opere di Alessandra Carloni aprendo le porte al pubblico per la prima volta dopo il lockdown. Una cornice perfetta quella che ospita il Museo Magiche trasparenze per accogliere l’artista romana che, con questa mostra presenta al pubblico l’intera sua carriera artistica viaggiando dalla streetart fino ad arrivare alle opere su tela e carta. In occasione della mostra verrà presentato il nuovo catalogo con i testi critici di Francesca Bogliolo e Massimiliano Sabbion. Si ringrazia per la partnership di pubblicazione MonocromoBlu.

Alessandra Carloni, nasce a Roma nel 1984, dove vive e lavora. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2008 e si laurea nel 2013 in Storia dell’arte contemporanea, presso l’Università “La Sapienza”.

Dal 2009 inizia la sua attività come pittrice e artista, esponendo in personali e collettive in gallerie di Roma e in altre città italiane, vincendo diversi premi e concorsi. In parallelo inizia la sua attività anche come street artist, realizzando opere murali in diverse città e borghi italiani e all’estero, vincendo premi e riconoscimenti.

L'inaugurazione della personale sarà Giovedì 17 settembre alle ore 18:30. Sarà presente l’artista. Durante l’evento verrà offerto un piccolo vernissage.

La mostra è realizzata in collaborazione con “Un Quadro di Te”, la curatela grafica dell’evento è realizzata da MarkabInside di Torino e vede il patrocinio del Comune di Albenga, della Fondazione Oddi, del Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio.

Titolo: Alessandra Carloni - Mostra Personale





Data: 17 settembre – 4 ottobre 2020





Sede: Palazzo Oddo – Via Roma 58, Albenga





Curatela: Francesca Bogliolo e Matteo Scavetta





Ufficio Stampa e Allestimento: Un Quadro di Te





Orari mostra:

da martedì al sabato 9:30-13:00 / 15:00-18:30; domenica 15:00 18:30

Inaugurazione: 17 settembre 2020 alle ore 18:30

Con il Patrocinio di: Comune di Albenga e Fondazione Oddi