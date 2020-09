Elezioni regionali: l'agenda del 15 settembre per il candidato presidente Ferruccio Sansa

Quella di domani sarà una giornata di incontri genovesi per Ferruccio Sansa, candidato presidente del centrosinistra e del M5S alle prossime elezioni regionali. Ecco la sua agenda per martedì 15 settembre:

Ore 17, Genova: partecipazione all'incontro "Oltre le disuguaglianze, per i diritti di cittadinanza" organizzato al Cap di via Albertazzi da "Good morning Genova" con i candidati Asquasciati e Robotti. Intervengono in streaming Antonio Mumolo, presidente dell'associazione "Avvocato di strada" e Fabrizio Barca, già Ministro per la Coesione territoriale. Le conclusioni saranno affidate a Luca Borzani