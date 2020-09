Giovedì 17 settembre, alle ore 9.00, presso la Casa Museo di Sandro Pertini a Stella, i candidati della Provincia di Savona della Lista Massardo Presidente si incontreranno per far visita al Cimitero di Stella per deporre un mazzo di fiori sulla tomba di Sandro Pertini.

Sarà presente anche il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio, e altri esponenti con cui sono in corso contatti.