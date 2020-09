Albenga: i volontari ripuliscono la Bastia-Cenesi dai rifiuti a bordo strada

Volontari uniti per il bene della Bastia-Cenesi. Domenica 20 settembre, a partire dalle 15.30 con ritrovo nel piazzale antistante la Cooperativa Ortofrutticola, in regione Massaretti a Bastia di Albenga, tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo si ritroveranno per ripulire la Bastia-Cenesi, questa importante arteria viaria che collega le frazioni di due comuni, Albenga e Cisano sul Neva.

L'evento vede la collaborazione del Comune di Albenga, del Comune di Cisano sul Neva e delle associazioni Con-Sì Savona e CLEMM (Comitato Etico Locale Mondo Migliore) Cisano sul Neva.

I volontari provvederanno a differenziare i rifiuti a bordo strada e smaltirli. Spiegano i promotori dell'iniziativa: "Purtroppo la troppa ineducazione delle persone che abbandona i rifiuti sul ciglio della strada, rende una discarica a cielo aperto un luogo immerso nel verde. Ma tutti insieme possiamo restituire la meritata dignità alla natura... maltrattata".

I volontari vogliono inoltre ringraziare: Ivano Pedini (presidente Con-Sì Savona), Paolo Vaccaro (referente provinciale COEMM & CLEMM), Guido Rossi (vicesindaco di Cisano sul Neva), Martina Isoleri (consigliere con delega alle associazioni di volontariato) e Giovanni Pollio (assessore all'ambiente, verde pubblico e raccolta differenziata) per il comune di Albenga.

Chi desiderasse ulteriori informazioni può chiamare il 331/8602022 oppure scrivere a olindadidea@gmail.com