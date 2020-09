Una panchina in memoria di Edy Amendola, indimenticato allenatore del Millesimo calcio (FOTO)

Una panchina del campo sportivo di Millesimo dedicata a Edy Amendola. Indimenticato educatore e sportivo scomparso improvvisamente (trovato senza vita all'interno della sua abitazione) nel settembre 2019.

"Sabato è stata una giornata davvero bella ed emozionante in ricordo di una grande persona che, pur non essendoci più, vive ancora in noi. Ringraziamo di cuore per la realizzazione della giornata l' Asd Dego Calcio, tutte le "Vecchie Glorie" che sono scese in campo, il team di 'Millesywood', la Croce Rossa e tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione del Memorial Edy Amendola. Grazie di cuore" si legge sulla pagina Facebook dell'ASD Millesimo Calcio.

Amendola, cultore del bel gioco, anche nelle categorie dilettantistiche, aveva condotto il Millesimo calcio (nelle vesti di allenatore) alla risalita in Prima Categoria, dopo la rifondazione avvenuta nel 2018.