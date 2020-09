19 settembre 2020: sport per tutti ad Albisola

Cosa succede quando ci si rende conto di avere un impianto accessibile e si ha una sensibilità particolare?

Viene naturale avere la volontà di mettere l’impianto a disposizione di tutti per fare provare e godere l’ebbrezza dello sport a chiunque.

Questo è quello che è successo al Golf Club di Albisola che, entrato in contatto con Bandiera Lilla ha scoperto di avere un impianto accessibile e disponibile per una buona parte delle persone con disabilità.

Da qui è nata l’idea di realizzare una giornata di avviamento allo sport; ad uno sport, il golf, che molti pensano ancora essere elitario, ma sia per i bassi costi, sia per la dolcezza dell’impegno, è perfetto anche per le persone che hanno una disabilità, un disagio fisico o sensoriale.

Per questo qualche mese fa il Consigliere delegato del Golf Club Paolo Bucchianica ha riunito intorno ad un tavolo Associazioni, Istituzioni, Enti e Aziende per realizzare una giornata di avviamento allo sport e divertimento per tutti.

Hanno prontamente risposto all’invito Bandiera Lilla, Eunike, ADSO, Croce Verde Albisola e La Bella Brezza con i quali si è organizzato l’evento.

Regione Liguria, Comune di Savona e le due Albisole hanno patrocinato l’evento volendo manifestare il loro sostegno anche concreto per queste iniziative.

A questi si sono aggiunti i Pirates ASD, i Genny Angels e Free Wheels per dare il loro contributo.

Grazie a tutte queste collaborazioni ed ai preziosi contributi degli sponsor il 19 settembre sarà realizzata una giornata di avviamento allo sport per tutti, persone con disabilità o semplici curiosi, in concomitanza con la gara nazionale del Tour AIDG a cui i partecipanti neofiti potranno assistere accompagnati da tutor esperti e istruttori in grado di spiegare i colpi e i momenti della gara.

L’organizzazione ringrazia per il contributo Emoby, SportArt, Conad, Ipercoop e Pet Store: grazie a loro la giornata sarà perfetta!

L’evento si svolge sotto il patrocinio di Special Olympics, SuperAbile INAIL, Comitato Italiano Paralimpico, Panathlon, CONI, Federazione Italiana Golf, Associazione Italiana Disabili Golfisti.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole previste per il contenimento del COVID 19.