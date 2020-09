Albenga, prosegue la sostituzione dell’arredo urbano (FOTO)

Il vecchio arredo urbano va in pensione e la città si rifà il look! È iniziata la sostituzione dell’arredo urbano di Albenga che seguirà il crono-programma concordato tra la nuova ditta appaltatrice Cibra srl (vincitrice del bando di gara) e l’ex concessionario Ops. In particolare in questi giorni saranno installate le nuove transenne para-pedonali.

Si passerà poi alla sostituzione delle pensiline di attesa dei bus, alla sostituzione dei cestini che saranno incrementati nel numero e integrati con 30 cestini per la raccolta delle deiezioni canine, il posizionamento di 29 porta biciclette oltre alla sostituzione degli impianti di segnalazione toponomastica e la sostituzione del tabellone elettronico a led in Piazza del Popolo e molto altro.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Ringrazio le ditte Cibra e Ops per la collaborazione dimostrata con il Comune di Albenga. Grazie alla loro coordinazione si sta effettuando l’intervento arrecando meno disagio possibile ai nostri cittadini che usufruiranno di un arredo urbano completamente rinnovato ed implementato”.