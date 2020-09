Finale Ligure, il sindaco Frascherelli: "L'inizio dell'anno scolastico possibile grazie al lavoro di tutti"

Dopo giorni di notizie legate al rinvio ecco l'avvio dell anno scolastico anche a Finale Ligure.

"Giornate intense, di lavoro e di tensioni. Ma quel che conta è che i nostri ragazzi abbiano potuto iniziare l’anno scolastico - il pensiero del sindaco Ugo Frascherelli - Un ringraziamento alla Preside Tansini, a tutti i docenti ed al personale scolastico che nonostante la carenza di colleghi e i pochi giorni a disposizione si sono dedicati alle operazioni di sistemazione delle loro scuole. Di certo un grande ringraziamento al Geometra Dogali ed al Geometra Casanova dell'ufficio tecnico che hanno gestito per tutto il mese di agosto e fino ad oggi tutte le operazioni edilizie e non legate alle nuove norme anti Covid, con demolizione di pareti, creazione di nuove e molto altro. Insieme alle maestranze comunali hanno permesso l’apertura nei tempi stabiliti dal Ministero anche attraverso azioni di trasloco e pulizia dell ultima settimana. Ed ora si inizia. Sperando che sia l’inizio di un anno speciale, che di certo ci metterà ancora una volta a dura prova ma che affronteremo".

Ieri il vice sindaco Guzzi e l’assessore al Servizio Sociale e Pubblica istruzione hanno fatto il giro di tutte le scuole elementari e medie per augurare di persona un buon avvio dell’anno scolastico . Ed inoltre presso le scuole medie il supporto informativo di volontari di Protezione Civile, che insieme ai docenti hanno illustrato agli studenti le buone norme di comportamento anti Covid, oltre alla distribuzione di volantini esplicativi forniti dalla società Tpl per buone norme di azione sopra i bus di trasporto scolastico e non.