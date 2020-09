Spotorno, il sindaco Fiorini traccia un bilancio del rientro a scuola: "Gratificante dialogare in presenza con gli studenti"

" Gli ingressi si sono svolti regolarmente e con disciplina in modo scaglionato per evitare assembramenti - ha scritto il sindaco Mattia Fiorini sul proprio profilo Facebook - e grazie quindi per il rispetto della propria finestra temporale. Continuiamo così ".

All'arrivo a scuola dei ragazzi ha partecipato anche una rappresentanza della giunta, compreso il sindaco: "In queste prime ore di lezione l'amministrazione ha desiderato essere vicino a tutti gli alunni, portando i saluti, in sicurezza, a tutte le classi dei plessi scolastici: dialogare in presenza con gli studenti è stato gratificante e la voglia di ricominciare si leggeva nei volti di tutti i bambini e ragazzi della scuola" ha continuato Fiorini. "Questa mattina la visita di rito, con gli auguri per l'inizio del nuovo anno scolastico, è stata ancora più emozionante. Ho visto negli occhi che spuntavano dalle mascherine e sentito nelle parole durante la chiacchierata fatta in ogni classe, la gioia dei ragazzi, anche di quelli che non volevano ammettere di essere felici del rientro a scuola. E ho visto anche l'ansia (più che comprensibile) dei giorni scorsi nei docenti e nel personale scolastico trasformarsi oggi in serena felicità nel ritrovarsi tutti dove ci si era lasciati sette mesi fa!" ha continuato il primo cittadino.

"Il tavolo tecnico, inaugurato dall'amministrazione di Spotorno ad inizio estate, ha lavorato senza interruzione e continua la collaborazione con tutti gli attori: desideriamo infatti continuare a condividere proposte e soluzioni per tutto l'universo scolastico" ha aggiunto il sindaco, ricordando la collaborazione con le vicine amministrazioni comunali di Noli e Vezzi Portio, Comuni in cui insiste l'Istituto Comprensivo, e ringraziando la dirigenza scolastica, i referenti di plesso, il Consiglio di Istituto, il referente CAMST per la refezione scolastica, il referente di Coopearci per il micronido Gli Orsetti e di Progetto Città per la sezione Primavera.