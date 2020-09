Carcare, l'Autogrill più bello d'Italia e i suoi prodotti protagonisti su Radio Deejay

L'Autogrill più bello d'Italia protagonista su Radio Deejay. Questa mattina Linus e Nicola Savino, conduttori del celebre programma "Deejay Chiama Italia", hanno parlato dell'Autobar Marenco situato a Carcare lungo l'A6 Torino-Savona.

Oltre ad elogiare i prodotti gastronomici, i presentatori hanno raccolto anche una testimonianza diretta da parte di un ex dipendente intervenuto via telefono durante la trasmissione radiofonica.

Roberto, questo il suo nome, ha raccontato la sua esperienza decennale al banco della zona bar. Elogiando la passione dei proprietari e la peculiarità nella scelta dei prodotti da utilizzare: "Andavano apposta a Bra per comperare la salciccia - ha spiegato - Senza contare la frittata fatta in casa tutti i giorni".

Come oramai noto, l'Autobar è destinato a chiudere i battenti. Ma non oggi (15 settembre), come riportato nei giorni scorsi. Come comunicato questa mattina sulla pagina Facebook dell'Autogrill più bello d'Italia: "Avvisiamo tutti i nostri affezionati clienti che ci saremo fino al 30 settembre!".

Dopo oltre cinquant'anni di attività, la famiglia Marenco non ha potuto partecipare alla gara per ottenere l’area, conosciuta per le sue golosità legate al territorio. L'autogrill posizionato sulla Torino-Savona, unico per la tipicità e qualità dei suoi prodotti, perderà così la sua storica proprietà a causa della riapertura delle gare per l'acquisizione dei permessi, secondo il principio di "una gestione unitaria dell'aria oil e non oil" e dell'accorpamento, a fini di maggiore sostenibilità economica, "di più aree non adiacenti in un'unica gara".