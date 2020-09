Infrastrutture, prosegue lo scontro tra Toti e il ministro De Micheli: "Basta annunci, menzogne e prese in giro"

“La straordinaria Ministra delle code in autostrada oggi annuncia, in un video accanto a un candidato, 18 miliardi di investimenti per la Liguria. Boom! Cara Ministra, firma la Gronda, che tieni ferma da oltre un anno mentre sarebbe già dovuta partire. Non servono 18 miliardi, basta 1 euro per una penna: se vuoi la regalo io.

Basta menzogne e prese in giro. Ci siete già costati 1 miliardo di euro solo questa estate secondo le stime delle nostre imprese e il piano straordinario delle infrastrutture liguri lo hai promesso a ottobre del 2019... come passa il tempo! Vuoi rivedere il video di quella conferenza stampa, per rinfrescarti la memoria? Su, basta annunci, mettetevi a lavorare se ne siete capaci”.

Così scrive il candidato alla carica di presidente della Regione Toti sulla sua pagina Facebook.