Savona, il 16 settembre l'assemblea del Coordinamento Regionale della Liguria di "Riva Destra"

Mercoledì 16 settembre 2020 a Savona si svolgerà l'assemblea del Coordinamento Regionale della Liguria di "Riva Destra", movimento politico-culturale federato con Fratelli d'Italia.

Il meeting, al quale parteciperanno i vertici regionali, provinciali e i coordinatori cittadini liguri del movimento, sarà presieduto dal Segretario Nazionale e fondatore on. Fabio Sabbatani Schiuma. Nella stessa giornata, la candidata di Fratelli d'Italia in regione Barbara De Stefani, incontrerà gli elettori savonesi in Via Paleocapa angolo Corso Italia. I dirigenti di Riva Destra in Fratelli d'Italia Andrea Marrone (Coordinatore regionale), Fabrizio Marabello (vice Coordinatore regionale) e Luigi Tezel (Coordinatore provinciale di Savona) proporranno al Segretario Nazionale alcuni progetti politici fra cui la costituzione di nuovi Circoli sul territorio savonese e una maggiore attenzione sui problemi che riguardano il lavoro, la sicurezza, la sanità e il sociale.

"L'auspicio - afferma Sabbatani Schiuma - è che, grazie anche al nostro impegno e alla nostra presenza nelle liste elettorali, la coalizione guidata da Giovanni Toti possa continuare a governare la Liguria con una presenza incisiva di consiglieri di Fratelli d'Italia. Oggi saremo tutti insieme a Genova con la nostra leader Giorgia Meloni per invitare gli elettori della Liguria a recarsi a votare, perché non è solo un diritto ma soprattutto è un dovere, e a sostenere i candidati di Fratelli d'Italia".