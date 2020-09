Dirigenti scolastici Flc Cgil Liguria: "Solidarietà al DS Renzo Ronconi, dell’IC Castelletto di Genova"

"La struttura di settore dei Dirigenti scolastici Flc Cgil Liguria esprime solidarietà al collega Renzo Ronconi, dell’Istituto Comprensivo Castelletto, oggetto di inaccettabili attacchi anche da parte di autorità regionali, seguiti all’indebita pubblicazione di una foto che ritrae bambini durante un’attività didattica, usata strumentalmente per denunciare una presunta inadeguatezza della scuola e della sua dirigenza". Così, in una nota, il comparto di Cgil che si occupa di scuola ha voluto esprimere la propria vicinanza al preside della scuola protagonista suo malgrado nelle scorse ora di una bagarre dialettica tra istituzioni e pure tra candidati alle prossime regionali.

"Nei mesi estivi docenti, personale Ata, Dirigenti scolastici si sono prodigati per consentire la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza, spesso anche a spese delle proprie ferie" si legge nella nota.

"I Dirigenti scolastici hanno dovuto fronteggiare decisioni complesse e rischiose, si sono esposti in prima persona, si sono trasformati in architetti, geometri, designer d’interni, esperti in procedure di sanificazione - continuano -. Lo hanno fatto perché profondamente legati ai valori della scuola della Costituzione, valori che continuano a praticare nel defatigante lavoro quotidiano necessario per l’avvio di questo complesso anno scolastico".

"Non hanno, non abbiamo bisogno di attacchi gratuiti ma di quotidiano affiancamento del nostro lavoro, di risposte e non di discredito da parte delle Istituzioni" concludono da Flc Cgil.