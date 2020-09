Aggressione a un giovane savonese: individuato dai carabinieri il sesto componente del gruppo

Si è conclusa questa mattina l'indagine della Compagnia dei carabinieri di Savona circa l'aggressione subita lo scorso 1 giugno da un giovane 22 enne savonese, accusato da un gruppo di sei ragazzi di età compresa tra i 22 e i 33 anni di un falso furto per essere poi malmenato in diverse zone di Savona, dalla stazione fino ai giardinetti di via Pirandello.

Gli uomini del comando savonese, guidati dal neo comandante, il maggiore Fabio Truddaiu, hanno individuato il sesto e ultimo componente del gruppo presunto autore delle violenze eseguendo così quest'oggi, 16 settembre, l'ultimo arresto.

La vittima era stata in un primo momento accusata del furto di una borsetta, rivelatosi poi mai avvenuto dopo le indagini dei carabinieri, per essere così attaccata dai suoi presunti aguzzini e malmenata.

I sei presunti autori del gesto, immortalati da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in città, non hanno in un primo momento fornito particolari giustificazioni al violento gesto, il quale potrebbe essere scaturito da vecchie questioni irrisolte.