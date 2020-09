“Plaisirs de Culture” apre una “finestra sulla bellezza” in Valle d’Aosta

L'estate volge al termine e, come ogni anno, l’autunno viene accolto in Valle d’Aosta da un appuntamento imperdibile all'insegna della scoperta (o riscoperta) del territorio e del suo patrimonio culturale: Plaisirs de Culture, giunta quest'anno alla sua ottava edizione, si terrà dal 19 al 27 settembre, in concomitanza delle Giornate Europee del Patrimonio, l’evento di richiamo internazionale che apre le porte a mostre, musei ed eventi culturali.

La Valle d’Aosta offrirà in questa settimana la possibilità di vedere, visitare e apprezzare i tanti siti, musei e tesori distribuiti su tutto il territorio regionale con ingresso gratuito o a tariffa ridotta, a partire dall'inaugurazione che si terrà venerdì 18 settembre dalle 20:30 nei giardini della Torre di Bramafam ad Aosta con inedite visite guidate alla scoperta di un angolo di Aosta dall'insospettabile e poco nota storia millenaria.

Quest'anno il tema scelto dal Consiglio d’Europa per la rassegna valdostana, Heritage and Education. Learning for Life (Patrimonio e Educazione. Imparare per vivere), è dedicato alla formazione continua veicolata attraverso il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale. Un tema ampio, stimolante e coinvolgente che vuole valorizzare, comunicare e promuovere la cultura a 360° nelle sue molteplici declinazioni: negli edifici, nelle antiche vestigia, nelle opere d'arte, ma anche nel particolarismo linguistico, nelle tradizioni, nell'artigianato, nelle leggende, nella toponomastica, nelle specificità geografico-naturalistiche, nell'enogastronomia e molto altro ancora.

Tutti questi elementi si trovano in ogni angolo della Valle d’Aosta e Plaisirs de Culture è una preziosa occasione per conoscere le tracce lasciate dalla Storia sul territorio, nell'identità culturale e nelle tradizioni locali, facendo conoscere l’inestimabile patrimonio che va conosciuto, tutelato e celebrato, oltre che apprezzato da locali e visitatori.

Dal 19 al 27 settembre, quindi, la Valle d'Aosta offrirà la possibilità di vedere, visitare e apprezzare i tanti siti, musei e tesori distribuiti sull'intero territorio regionale con ingresso gratuito o a tariffa ridotta. Il programma dettagliato sarà disponibile sui siti web regione.vda.it e lovevda.it a partire dal 10 settembre 2020. Un’edizione decisamente ricca e articolata per un lungo ed emozionante “affaccio sulla Bellezza”.