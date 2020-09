Domani (17 settembre) l'Asl 2 celebra la Giornata nazionale per la Sicurezza delle cure e della persona assistita

Il 17 settembre 2020 si celebra la seconda "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", promossa dal Ministero della Salute, dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’Istituto superiore di sanità (ISS), dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

La Giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro della Salute aderendo alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. La data, il 17 settembre di ogni anno, coincide, infatti, con la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient Safety Day), istituita per evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale.

Asl 2 aderisce all’evento attraverso diverse iniziative volte a richiamare l’attenzione della cittadinanza sul tema della sicurezza delle cure:

- sul sito di Asl 2(www.asl2.liguria.it) è stata creata una pagina dedicata all’iniziativa dove è possibile trovare documenti e materiale informativo sul focus “CureSiCure”, come concordato con A.Li.Sa e Regione Liguria. Sempre in questa sezione sono stati pubblicate interviste e testimonianze di medici, infermieri, operatori di pubbliche assistenze, volontari di associazioni che hanno vissuto in prima persona l’esperienza dell’epidemia da Coronavirus.

Il richiamo a questa pagina è stato evidenziato sui siti delle amministrazioni comunali della provincia che hanno aderito all’iniziativa su invito di Asl 2:

- il 17 settembre dalle ore 17.00 in Piazza Sisto IV a Savona verrà allestito uno stand informativo: operatori di Asl 2 distribuiranno gel igienizzante e mascherine ai passanti.

- sempre il 17 settembre in Piazza Sisto IV alle 17.30 circa è in programma un “Flashmob educativo” con il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie professionali sanitarie e delle pubbliche assistenze.

“L’epidemia da Covid-19 ha sicuramente insegnato a tutti l’importanza della Sicurezza delle Cure. – affermano dalla direzione- Quest’anno abbiamo pensato di aderire alla giornata mettendo in atto sia proposte più tradizionali, come la pubblicazione di materiale informativo sul sito aziendale, sia attraverso iniziative volte a coinvolgere in maniera più diretta e attiva la popolazione: da qui l’idea del Flashmob educativo e della distribuzione gratuita di mascherine e gel igienizzante ai cittadini. ”

“Vorremmo ringraziare tutte le Amministrazioni Pubbliche, le Associazioni di volontariato e le Pubbliche assistenze che hanno collaborato per la realizzazione delle nostre idee ed hanno aderito all’iniziativa con interesse e partecipazione” “Il messaggio che vorremmo lanciare è questo: La sicurezza delle Cure è un tema fondamentale che interessa non solo gli operatori sanitari ma tutti noi”.