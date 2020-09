Regione, predisposto piano autunnale ad hoc per fronteggiare l'emergenza Covid

In merito ad alcune dichiarazioni riportate da diversi organi di stampa circa la presunta assenza di misure per l'autunno legate all'emergenza Covid, Regione Liguria ricorda che è stato predisposto ed è operativo il piano elaborato dalla task force sanitaria, e validato dal Governo, mirato a fronteggiare una eventuale recrudescenza della pandemia da Covid-19.

Queste le azioni principali previste, molte delle quali già realizzate o in fase di realizzazione, in modo incrementale per rispondere alle specifiche necessità: