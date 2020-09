Debutta al "Riva" la squadra di calcio di Yepp Albenga

Venerdì 18 settembre alle ore 21 presso lo stadio comunale Annibale Riva di Albenga, nell’ambito degli appuntamenti della Settimana della Gentilezza e della Festa del Mondo Nuovo, la squadra di calcio di YEPP Albenga disputerà la sua prima amichevole contro la Villanovese. YEPP Albenga infatti, dopo il successo del progetto Erasmus+ “Welcomeship”, e in partenariato con il progetto SIPROIMI della Cooperativa Jobel, due iniziative rivolte ai richiedenti asilo e ai rifugiati, ha voluto offrire ai numerosi giovani che vivono ad Albenga in queste condizioni la possibilità di mostrare il loro valore e la loro capacità di integrarsi nel tessuto della comunità sul terreno che per tradizione nel nostro territorio rappresenta la sede dei più alti valori di rispetto, amicizia e fairplay: il campo da calcio.

Anche se per ora si tratta di una squadra amatoriale, lo sport è stato preso con la massima serietà dai giovani partecipanti che si presenteranno sul campo per la prima volta con le loro nuove divise. La scelta di disputare la partita con la Villanovese deriva dall’amicizia nata tra le due squadre dopo che la Villanovese ha notato e accolto il talento di un giovane già coltivato da YEPP Albenga: in questo modo l’integrazione tra due mondi continua oltre l’occasione dell’amichevole.

La partita di venerdì sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, l’accesso allo stadio è consentito con la mascherina e nel rispetto del distanziamento.