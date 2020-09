Coronavirus: 40 nuovi contagiati e tre morti in Liguria

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 40 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 2.295 tamponi effettuati.

Torna a crescere anche il dato delle vittime con tre morti: una 71enne all’ospedale di Savona, un 81enne all’ospedale di Sarzana e un 87enne all’ospedale San Martino.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 275.505 (+2.295)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.171 (+40)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.649 (+2)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.522 (+38)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.529 (+16)

Casi per provincia di residenza

Imperia 125

Savona 213

Genova 1.024

La Spezia 879

Residenti fuori regione / estero 95

Altro / in fase di verifica 193

TOTALE 2.529

Ospedalizzati: 150, 15 in terapia intensiva (+1)

Asl1 8

Asl2 8,1 in terapia intensiva (-2)

Policlinico San Martino 16, 6 in terapia intensiva (+4)

Galliera 20

Gaslini 10 (+2)

Asl3 globale 2 (-1)

Asl3 Villa Scassi 2 (-1)

Asl4 globale 5

Asl4 Sestri Levante 4

Asl4 Lavagna 1

Asl5 81, 8 in terapia intensiva (-2)

Isolamento domiciliare: 1.208 (+34)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.056 (+21)

Deceduti: 1.586 (+3) | una 71enne all’ospedale di Savona, un 81enne all’ospedale di Sarzana e un 87enne all’ospedale San Martino

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 88

Asl2 195

Asl3 728

Asl4 131

Asl5 832

TOTALE 1.974