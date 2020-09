Continua il bel tempo sul nostro territorio e anche in questa giornata di giovedì 17 settembre, su savonese e genovese splenderà il bel tempo.

Secondo Arpal prosegue la fase di tempo stabile nella giornata odierna, in prevalenza soleggiato, salvo solo qualche nubi sparse nella mattinata ma che spariranno nel pomeriggio. I venti saranno deboli e in prevalenza in arrivo da nord. Mare poco mosso o quasi calmo.

Le temperature oscilleranno tra i 25 e i 32°C.