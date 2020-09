A Finale la conferenza "Aspettando Mare in Mostra - Racconti di avvistamenti nel Mar Ligure: dalle orche ai delfini"

Aspettando Mare in Mostra - Racconti di avvistamenti nel Mar Ligure: dalle orche ai delfini è la conferenza organizzata per sabato 19 settembre 2020 dalle ore 18 presso il porto di Capo san Donato dal Comune di Finale Ligure e realizzata dall'associazione Menkab: il respiro del mare.

- racconti di avvistamenti - orche, capodogli e balene - e la ricerca nel Mar Ligure;

- le regole e i suggerimenti per un corretto avvistamento dei mammiferi marini in mare;

- rifiuti marini: come evitare l'inquinamento in mare e l'impatto sulla biodiversità per tutelare al meglio gli habitat.