Andrea Melis (M5S) invita i liguri al voto: "Progettiamo con Ferruccio Sansa la Liguria dei prossimi 20 anni" (VIDEO)

"Invito gli elettori ad andare al voto perché le elezioni regionali sono importanti come tutte le elezioni ma la Regione, nello specifico, ha competenze importantissime in campo sanitario, nel commercio, nell'urbanistica, nell'ambiente, nella difesa del suolo e nella protezione civile. E' dunque un ente più importante di quanto si possa immaginare". A ricordarlo è il candidato consigliere per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione di Savona, Andrea Melis.

Il pentastellato lancia dunque un appello a scegliere la proposta della coalizione formata a sostegno di Ferruccio Sansa: "Il nostro candidato presidente, insieme a tutta la coalizione, vuole dare una visione nuova e diversa della Liguria da qui ai prossimi 20 anni. Non stiamo quindi traguardando mere scadenze elettorali ma una Regione nuova, dove ci siano più opportunità di lavoro per i giovani, più attenzione all'ambiente, più insediamenti sostenibili, più università e ricerca, più sanità d'eccellenza e pubblica".

Sulla sanità, in particolar modo, è chiara la presa di posizione della coalizione: "Noi rifuggiamo dalla ricerca delle soluzioni affidando a privati un bene di tutti, pagata con le nostre tasse".

Ma cosa dovrebbe far propendere gli elettori a esprimere una preferenza per il candidato Andrea Melis? "Credo di aver lavorato seriamente, di essermi impegnato e di aver rappresentato non solo le esigenze e le istanze regionali, ma anche quelle del territorio da dove provengo e dove sono stato eletto, la provincia di Savona, trasmettendone le peculiarità di questa parte di Regione. Quest'ultima spesso tende a essere 'Genovacentrica', a dare troppa attenzione dando troppa importanza alle legittime esigenze genovesi ma dimenticando le necessità di territori come il nostro".

"Mi candido per garantire la prosecuzione di un lavoro fatto con serietà, senza proclami, a testa bassa e sul territorio, portando innovazione e nuove idee nel solco del programma dell'intera coalizione e di quello del Movimento" conclude Melis.