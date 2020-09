Loano, Salvini sulla sanità in Liguria: "Se qualcuno parla di poltrone prima del voto manca di rispetto ai liguri" (FOTO e VIDEO)

È proprio sulla questione sanitaria nei giorni scorsi Angelo Vaccarezza, candidato per la lista "Cambiamo!", non aveva nascosto un certo interesse per il relativo assessorato. Chiara e forte, a tal proposito, la risposta del leader della Lega: "Se qualcuno si occupa di poltrone sbaglia, noi ci occupiamo di Liguria - ha detto Salvini - Migliorare ancora l'offerta socio-sanitaria in Liguria: il modello Genova è un modello che ha dato dimostrazione al mondo di cosa possono fare i liguri e gli italiani. Se qualcuno parla di poltrone prima di avere il voto dei liguri manca di rispetto ai liguri. Noi aspettiamo, come Lega, il consenso per essere il primo partito in Liguria delle donne e degli uomini di questa regione e poi vedremo chi farà cosa. Però ho troppo rispetto degli elettori per parlare di poltrone prima del voto".