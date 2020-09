Regionali, Melgrati: "Toti ha lavorato bene in questi 5 anni, merita di continuare"

Marco Melgati scrive una lettera ai cittadini di Alassio in vista della prossima tornata elettorale.

"Cari concittadini, sono il vostro sindaco (e Coordinatore Provinciale di Forza Italia), attualmente sospeso per una norma anticostituzionale in seguito ad una condanna in primo grado che saprò ribaltare nei giudizi successivi dimostrando la mia assoluta innocenza e onestà intellettuale e morale. A fine novembre tornerò a guidare la Giunta comunale, con la scadenza della iniqua sospensione".

"Non per questo ho smesso di seguire le vicende del Comune, in particolare, occupandomi, dall’esterno, dei numerosi appalti e opere pubbliche che cominceranno a ottobre, fra cui: la demolizione e la ricostruzione della scuola media di via Gastaldi, il nuovo parcheggio da 120 posti auto pubblico di via Pera e un altro lotto del rifacimento della passeggiata Ciccione e la piazzetta di Madonna delle Grazie, oltre alle tante opere già realizzate, come il rifacimento di tutti i danni dopo la mareggiata dell’ottobre di due anni fa per oltre due milioni di euro, la passeggiata Graf, la piazzetta dei Frati cappuccini la passeggiata Baracca e il primo lotto di passeggiata Ciccione dall’hotel Mediterranee, oltre ai rifacimenti di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche, la messa in funzione del pretrattamento (Depuratore Primario), la costruzione del molo a protezione di pass.ta Cadorna, vico Mela, il nuovo campetto esterno del Palasport, il rifacimento della piscina comunale, le asfaltature di strade, la messa in sicurezza di via Vigo, l’inizio dei lavori del Mattatoio e tanto altro ancora" prosegue Melgrati.

"Questa volta, diversamente dalle altre due passate, non sarò personalmente presente in lista per le Regionali, e non potrò contare sul vostro numeroso appoggio come candidato, ma vi chiedo di votare e far votare per il Presidente Toti, che ha lavorato bene in questi 5 anni e merita di continuare a guidare la Liguria e soprattutto per la Lista di Forza Italia con Liguria Popolare".

"Vi invito a votare per i candidati di Forza Italia; si può votare un uomo e una donna. I candidati di Forza Italia sono: Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Albenga e consigliere provinciale, Doriana Rodino, assessore alla Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus Universitario, Politiche Giovanili e Pari opportunità di Savona e Valeria Grippo in Palmieri, moglie del Notaio Palmieri, figlio del notaio che per anni ha operato in Alassio, alla prima esperienza amministrativa ma molto motivata...".

"Nella lista sono altresì presenti due esponenti di Liguria Popolare, il partito che a livello nazionale ha come leader l’on. Maurizio Lupi,; per chi non si riconosce nei valori di Forza Italia ma è più vicino agli ideali popolari può scegliere uno tra Pietro Balestra sindaco di Villanova d'Albenga o Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del comune di Cairo Montenotte, e magari abbinare una delle due donne presenti nella lista, Doriana Rodino o Valeria Grippo in Palmieri - conclude - Il mio invito ancora una volta a sostenere Forza Italia e Liguria Popolare e i suoi candidati, come avete sempre fatto con me, per dare voce al nostro comprensorio in Regione".