Savona, riunione del coordinamento regionale di Riva Destra: "Giorgia Meloni è coraggio e coerenza"

Ieri a Savona si è svolta la prima riunione del Coordinamento regionale ligure di Riva, presieduta dal Segretario Nazionale on. Fabio Sabbatani Schiuma. All'incontro organizzato da Andrea Marrone e da Fabrizio Marabello, rispettivamente Coordinatore e vice Coordinatore regionale del movimento federato con Fratelli d'Italia, sono intervenuti i coordinatori provinciali Luigi Tezel per Savona, Andrea Rovere per Imperia, Sabrina Dujany per Genova e Maria Grazia Frijia per La Spezia, ove è peraltro consigliere comunale, e il vice Segretario Nazionale Angelo Bertoglio.

Il movimento politico-culturale Riva Destra ha creduto da subito e per primo nel progetto di Giorgia Meloni, che da più di due anni si è spesa personalmente per rendere Fratelli d'Italia un partito di destra sempre più inclusivo e unitario Oggi il suo coraggio e la sua coerenza stanno pagando e noi abbiamo garantito al Commissario regionale di Fratelli d'Italia, Matteo Rosso, il nostro massimo e leale sostegno.

Riva Destra ha iniziato la sua campagna elettorale a Sanremo, a La Spezia e a Loano insieme al giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam, a sostegno di Gianni Berrino, amico da sempre del nostro movimento, di Barbara De Stefani e di Sauro Manucci, rispettivamente candidati nelle circoscrizioni elettorali di Savona e La Spezia.

Ieri, nella Città della Torre abbiamo trascorso una giornata di militanza con l'avvocato De Stefani, mentre il 15 settembre eravamo a Genova all'incontro con Giorgia Meloni e a sostegno del vice Sindaco Luigi Balleari e candidato alle regionali nella provincia della Città della Lanterna.