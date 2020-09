"CureSIcure": a Savona un gazebo informativo e un flash mob a carattere sanitario

Prende il via alle 17 di oggi pomeriggio, in piazza Sisto IV a Savona, l'iniziativa della Asl 2 denominata "CureSIcure" e organizzata contestualmente alla Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Attraverso un gazebo informativo nella piazza del palazzo comunale, sarà possibile confrontarsi con il personale infermieristico e gli operatori sanitari della Asl 2 per conoscere tante utili informazioni sulla sicurezza in ambito sanitario.

Ad animare la giornata contribuirà, alle 17.30, un flash mob educativo che vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti delle pubbliche assistenze e delle associazioni di volontariato del territorio.

Chi desiderasse ulteriori informazioni può visitare il sito www.asl2.liguria.it