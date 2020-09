Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri incontra il colonnello Salvatore Salvo, nuovo comandante della Guardia di Finanza di Savona

Si è svolto questa mattina presso la Provincia di Savona l'incontro tra il Presidente Pierangelo Olivieri e il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Savona il colonnello Salvatore Salvo insediatosi al posto del colonnello Giovanni Palma che lascia il comando di Savona dopo quattro anni.

Commenta il Presidente della Provincia di Savona, avvocato Pierangelo Olivieri: "Oggi ho avuto l'occasione di incontrare in Provincia con grande piacere e a meno di una settimana dall'insediamento il nuovo Comandante della Guardia di Finanza di Savona colonnello Salvatore Salvo. Ci siamo incontrati per scambiarci i saluti e ho voluto fare i miei auguri al nuovo Comandante insediato per proseguire la fondamentale attività di sinergia e coordinamento tra istituzioni e comandi territoriali delle forze dell'ordine".

"Durante questi anni infatti si è formato un solido gruppo di lavoro, tra istituzioni e rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, tra cui la pregiata Guardia di Finanza, che ha saputo affrontare unitariamente le dure prove e difficoltà dell'ultimo periodo, a partire dai fenomeni calamitosi del novembre 2019 all'emergenza nazionale della pandemia Covid-19".

"Questa stretta collaborazione precedentemente avuta con il colonnello Giovanni Palma - che con l'occasione voglio ringraziare per dedizione e impegno con i quali ha svolto e interpretato l'importantissimo e delicato incarico e che saluto augurandogli i migliori auspici per il proseguimento della sua carriera - verrà portata avanti con il nuovo Comandante Salvatore Salvo, per far si che sul Nostro Territorio si abbia forza e capacità, ne sono certo, per continuare ad affrontare lavoro ordinario e situazioni emergenziali con la stessa determinazione e i conseguenti risultati" conclude Olivieri.