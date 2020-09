Meteo, temperature in forte ribasso da sabato e temporali domenica

Ultimi fuochi estivi, almeno così parrebbe dalle prognosi dei modelli meteorologici che dovrebbero segnare a partire da sabato il primo punto per l’autunno meteorologico con un aumento della nuvolosità preludio di una circolazione atmosferica che sta cambiando verso l’arrivo di più instabile, che porterà uno scivolone della colonnina di mercurio, temporali da domenica e poi precipitazioni più organizzate per la prossima settimana, con evoluzione al momento molto dinamica da confermare.

Ad Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 18 a domenica 20 settembre

Tempo poco nuvoloso il mattino, aumento con nubi cumuliformi il pomeriggio e cielo nuvoloso sabato. Da domenica possibili precipitazioni temporalesche a macchia di leopardo Minime in pianura intorno 16-17°C e massime 21-25°C. Al mare minime intorno 17-19°C e massime 22-26°C. In pianura venti deboli o localmente forti in presenza di celle temporalesche attive. Al mare venti moderati localmente forti sempre in presenza di celle temporalesche attive.

Da lunedì 21 Settembre

Aria più instabile con precipitazioni più organizzate su tutto il Nord Ovest.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/600-Stagionali_Ottobre_2020.html

Grandine

http://www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html.