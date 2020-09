Poste: da lunedì 21 settembre torna l'orario continuato negli uffici di Bergeggi e Loano 1

Poste Italiane comunica che da lunedì 21 settembre anche gli uffici postali di Bergeggi, in Via A. De Mari 28, e Loano 1, in Via delle Peschiere 23, tornano ad essere disponibili per la cittadinanza con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle ore 13:35 (il sabato fino alle 12.35). Stessi orari anche per Giustenice in Via Besso 1, aperto su 5 giorni, da martedì a sabato.

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.