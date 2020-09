Una imperdibile promozione al Centro Sportivo Immagine di Borgio Verezzi

Un’imperdibile promozione è valida fino al 30 settembre presso il Centro Sportivo Immagine di Borgio Verezzi: 119 euro per tre mesi di abbonamento All inclusive!

L’attuale sede in via Valle 113 è stata inaugurata nel 2006 e da quattordici anni vede una cura meticolosa degli ambienti e un costante rinnovamento dei locali.

Oltre 1000 metri quadri di superficie sono distribuiti su più piani in una posizione strategica, nella valle del Rio Bottassano, in un ambiente salubre e tranquillo fatto di spazi verdi e aria buona, ma facilmente raggiungibile dal centralissimo viale della Repubblica che collega Pietra Ligure a Borgio Verezzi.

Se ancora non conoscete questo sport, ma anche se già lo praticate con energia e passione, venite a provare la sala squash: un’eccellenza non comune nei centri sportivi delle province di Savona e Imperia per una disciplina sportiva praticata da decenni negli USA ma che in Italia sta vivendo ora il suo vero “boom”.