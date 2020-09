Amministratore di condominio 3.0: al via i corsi di formazione obbligatoria. Anche online

Il 1° ottobre avrà inizio una nuova sessione del corso di formazione di base organizzato dalla sezione varesina di A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori Condominiali).

Il corso permette di avere accesso alla professione di amministratore di condominio, come previsto dalla legge 220 del 2012 che, nel rinnovare il settore, ha reso obbligatorio un certo livello di istruzione (diploma di scuola media superiore) e previsto percorsi formativi con aggiornamento periodico. Il corso in partenza fa parte della formazione di base e successivamente sono previsti corsi di formazione su argomenti specifici.

Il corso si articola in 24 lezioni che potranno essere fruite in presenza, presso la sede di AIAC Varese, in viale Ticino 24 a Gavirate, o - per la prima volta - in modalità online comodamente da casa e permetterà al corsista di ottenere regolare abilitazione alla professione,attraverso lezioni teoriche ma soprattutto tanta pratica.

Quella dell’amministratore di condominio è una professione senza dubbio impegnativa ma permette anche di conciliare bene il tempo dedicato al lavoro con quello che deve essere dedicato alla famiglia e per questo motivo è molto interessante anche per le donne e le mamme che oltre al lavoro hanno mille incombenze familiari a cui fare fronte.

«È una buona opportunità sia per chi cerca un nuovo lavoro sia per chi vuole integrare il proprio lavoro con nuove possibilità e nuove entrate – conclude Andrea Leta, presidente della sezione varesina di A.I.A.C. – ma anche per chi desidera mettersi in proprio e non vuole rischiare con investimenti difficili: una buona motivazione, cultura di base, il corso di formazione e qualche abilità psicologica sono l’investimento iniziale per chi vuole entrare a lavorare in questo settore».

Associazione A.I.A.C. Varese - viale Ticino 24, Gavirate (VA)

Telefono e fax: 0332629323

e-mail: varese@aiacondomini.it

