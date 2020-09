ARTE annuncia un bando per assegnare nuovi alloggi a canone moderato nel levante savonese

Viene presentato dal Comuune di Savona ed Arte di Savona il Bando che consentirà dal 28 settembre al 10/12 di partecipare all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si renderanno disponibili nel Comune di Savona dal 28 settembre al 10 dicembre 2020. A.R.T.E. di Savona, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Savona, con la quale le sono affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ha emanato il Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel Comune di Savona nel periodo di validità della graduatoria.

Possono partecipare al bando le persone che hanno cittadinanza italiana, cittadinanza in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, stranieri titolari di status di rifugiato e stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro.

Inoltre chi partecipa al Bando deve avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni continuativi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nel Comune di Savona o in uno dei Comuni del Bacino “G”.

Il bacino di utenza: “G” del savonese costiero e montano comprendente i comuni di: Albisola Superiore, Albissola Mare, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona, Vado Ligure, Varazze, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe.

Un altro requisito è la non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

Situazione economica richiesta:

possesso di una situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e relative modalità applicative non superiore al limite di accesso pari a € 17.000,00.

Possesso per i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € 20.000,00.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2018.

Ai sensi dell'art. 8 L.R.10/2004 e s.m.i. una percentuale non superiore al 50% degli alloggi è assegnata ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (€ 3.000) la restante quota è assegnata secondo il seguente ordine.

B) PERSONE SOLE CON MINORI

C) NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ABITATIVE IMPROPRIE

D) NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO

E) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MALATI TERMINALI

F) ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI

G) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI

H) APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE

I) GIOVANI COPPIE CON ETA' NON SUPERIORE AI 40 ANNI CON FIGLI

J) GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

K) NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I moduli di domanda e il regolamento possono essere scaricati dal sito di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it) o distribuiti PREVIO APPUNTAMENTO presso gli uffici di A.R.T.E. Savona siti in Savona, via Aglietto 90, nelle giornate di:

LUNEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30

MARTEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

MERCOLEDI' dalle ore 14.00 alle ore 16.30

GIOVEDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

La domanda debitamente compilata, sottoscritta e completa dei documenti richiesti, potrà essere presentata nelle modalità di seguito indicate:

mediante c onsegna a mano PREVIO APPUNTAMENTO presso gli uffici di A.R.T.E. Savona siti in Savona, via Aglietto 90, nelle giornate di:





mediante Raccomandata A.R. indirizzata a A.R.T.E. Savona, Via Aglietto civ. 90 - 17100 Savona per la cui ricezione farà fede la data del timbro postale accettante





mediante Pec indirizzata a A.R.T.E. Savona all'indirizzo posta@cert.artesv.it (in tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della e-mail).





Stante la situazione situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19 e le relative misure emergenziali, la ricezione delle domande avverrà solo tramite appuntamento, privilegiando i contatti telefonici e/o via email.





Le domande saranno ricevute dall'A.R.T.E. Savona a partire dal 28.09.2020 e sino al termine ultimo delle ore 16.30 del giorno 10.12.2020.

























Per ulteriori informazioni e la prenotazione degli appuntamenti visitare il sito internet di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it) oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Assegnazioni ai numeri 019-8410233 – 3355833119 il mattino del lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il pomeriggio del martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Il testo integrale del bando ed i relativi modelli allegati sono disponibili sul sito internet di A.R.T.E. Savona ( www.artesv.it ) e sul sito internet del Comune di Savona ( www.comune.savona.it ).





Si informa altresì che sono in programma sulla città di Savona nel mese di ottobre 2020 i seguenti bandi:





Bando a CANONE MODERATO P.ZZA GARELLI (COMPLESSO BALBONTIN)

Apertura Bando (prevista): 21/10/2020

Chiusura Bando (prevista): 27/11/2020





Bando a CANONE MODERATO P.ZZA GARELLI (COMPLESSO BALBONTIN) riservato FORZE ORDINE

Apertura Bando (prevista): 21/11/2020

Chiusura Bando (prevista): 27/12/2020