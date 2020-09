Ad Albissola Marina torna "Savona Vinile"

Il 26 Settembre 2020 torna la più importante fiera del disco della provincia... E senza dubbio la seconda più importante in Liguria, dopo l'imbattibile evento di Genova.

Spiegano a tal proposito gli organizzatori della associazione Vincebus Eruptum: "Nonostante le note problematiche di sicurezza, per il 5 anno consecutivo infatti organizziamo sul nostro territorio questo importante evento culturale, una miscela di musica e collezionismo che ormai è diventato appuntamento fisso per i collezionisti del nord Italia.

La collaborazione con i fratelli di Albissola Comics e l'eccellente accoglienza del Comune di Albissola Marina ha fatto ormai spostare la location ufficiale proprio ad Albissola: potremmo anche cambiare il brand in Albissola Vinile, ma ormai siamo affezionati al nome che decidemmo nel lontano 2016.

Il sopracitato problema legato al COVID-19 non ci ha permesso di organizzare l’evento in concomitanza con ALBISSOLA COMICS (che si terrà il 17/18 Ottobre), ma promettiamo di tornare insieme dal 2021.

La fiera si terrà solo Sabato 26 Settembre (con orario dalle 9 alle 19) in Corso Bigliati, nella parte sotto i portici che dalla Piazza del Comune (Piazza del Popolo) arriva fino a Piazza Vittorio Veneto: per motivi di sicurezza i banchi saranno molto diradati, quindi si prega di seguire tutto il percorso. Si ringrazia il Comune di Albissola Marina per la fattiva collaborazione. Oltre 15 espositori dal nord Italia ci accoglieranno con la loro gentilezza e competenza!

I primi 100 avventori riceveranno in omaggio lo shopper in cotone fatto stampare appositamente per l’evento dai nostri sponsor: Boca Bar (Cogoleto), Pub N.7 (Albissola Marina), Rock Cafè (Savona). La partecipazione all’evento è gratuita. I visitatori sono pregati di rispettare le regole ormai note per la lotta al COVID-19".