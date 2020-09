Campagna elettorale chiusa per Patrizia Lanfredi (Cambiamo!): "Un mese intenso per un'esperienza positiva e fatta di collaborazione"

Si è conclusa questa mattina la campagna elettorale per la vice sindaco di Andora Patrizia Lanfredi, candidata alle Regionali con la lista "Cambiamo! - Toti Presidente".

“Questo mese di intenso lavoro - dichiara Patrizia Lanfredi - è stato per me un’esperienza positiva soprattutto per la collaborazione che ho riscontrato restando a contatto con la gente, con le famiglie con i singoli abitanti del nostro Territorio. Ora rimane solo l’ultimo gradino: il voto. Attenderò fiduciosa”.