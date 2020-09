Giovanni Toti a Loano spara a zero su tutti i suoi avversari: "Un minestrone confuso e indigesto" (FOTO e VIDEO)

"Sono venuto per la prima volta più di cinque anni fa a Loano, uno dei pochi Comuni all'epoca governati dal centro-destra. Oggi siamo quasi ovunque, segno che la nostra esperienza di governo è stata premiata.

Il merito è di tutti, grazie a tutti voi. Abbiamo combattuto tante battaglie insieme". Sono le parole di Giovanni Toti davanti al palazzo comunale di Loano, un ultimo appello al voto prima del silenzio elettorale lanciato insieme alle forze della coalizione di centrodestra: oltre a Cambiamo, presenti anche Lega, Fratelli d'Italia e Udc.

"Importante è votare, per dare forza all'amministrazione regionale che salirà in carica e per dare voce a una Liguria stufa. Mettere la croce su Toti Presidente significherà, speriamo, per noi, battere i pugni a Roma per mettere una croce sopra all'attuale governo".

Ai microfoni di Savonanews, Giovanni Toti sottolinea: "Siamo sicuri del lavoro fatto in questi cinque anni, lavori fatti, lavori progettati, un gigantesco sforzo di cambiamento fatto sul territorio. Continueremo a rimboccarci le maniche".

Duro l'attacco ai suoi avversari: "Un minestrone confuso, vantano la verità in tasca senza avere nemmeno le risposte più semplici".

E sugli "assessorati contesi", Toti scherza e sorride: "Non ho mai litigato con Salvini o con nessuno della nostra coalizione, non intendo farlo ora".