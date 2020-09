L'appello della candidata di Fratelli d'Italia, Simona Saccone: "Un impegno per il sociale in Regione" (VIDEO)

Mancano sempre meno ore al voto, e un appello a recarsi le urne e votare Fratelli d'Italia con preferenza Simona Saccone arriva proprio dalla candidata savonese: "Spero nel voto di tutti i cittadini perché mi sono sempre battuta per il sociale portando alti i valori del mio partito. E soprattutto perché credo che prima di tutto il resto ci sia il bene di famiglie, bambini e di tutti i cittadini".

"A spingermi alla candidatura è stata la mia voglia di impegnarmi circa i temi del sociale, e riuscire a portare gli aiuti necessari a superare i tempi durissimi a cui andremo incontro, cercando il rilancio e lo sviluppo del lavoro. Questi sono i problemi di cui mi occupo: sono una persona a cui non piace parlare di massimi sistemi ma che preferisce girare nelle periferie ed ascoltare le persone che non faticano ad arrivare a fine mese, che non riescono a mandare i propri figli a scuola e che non riescono a trovare un lavoro in grado di consentirgli di vivere degnamente e di mantenere la famiglia" conclude Simona Saccone, candidata di Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Savona a sostegno di Giovanni Toti.