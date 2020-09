Niero (Pd): "Datemi fiducia per un rilancio del ponente savonese e dell’entroterra"

Qui di seguito, l'appello al voto di Massimo Niero, candidato per il Partito Democratico, a sostegno di Ferruccio Sansa, alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre:

"Sono Massimo Niero candidato consigliere per il partito Democratico alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Savona. La mia esperienza attuale di sindaco e consigliere provinciale mi aiuta a capire le esigenze della provincia di Savona, dal piccolo borgo alla città, dalla grande azienda, alla persona".

"In questa campagna elettorale ho sviluppato un programma concreto e fattibile, sul lavoro e la crescita economica, su un nuovo modello di sanità, con ospedali pubblici e medicina territoriale, su un rilancio del turismo con particolare attenzione all’entroterra e al settore outdoor, passando per il sociale e l’ambiente, oltre alla tutela e messa in sicurezza del nostro territorio".

"Tanti gli incontri in queste settimane di campagna elettorale, voglio ringraziare davvero tutti per l’affetto e la stima che mi avete dimostrato sulla mia persona e la mia candidatura in queste elezioni regionali. Passione, impegno, concretezza ed esperienza amministrativa. Chi mi conosce sa bene che mantengo sempre le mie promesse!!!".

"Per questo chiedo la vostra fiducia, votatemi, perché voglio rappresentare al meglio, in Regione, il nostro territorio e portare soluzioni vere alle nostre necessità" conclude Niero.