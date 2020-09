"Si avvicina il voto. Non fidatevi degli improvvisatori e dei falsi tuttologi. In un momento difficile per la politica e per la nostra Regione e soprattutto, per la nostra Provincia, scegliete la serietà, la competenza e l'esperienza, la coerenza senza se e senza ma. E' il momento di ripartire con forza e decisione!".

Cosi commenta Renato Scosceria, candidato consigliere regionale per Fratelli d'Italia.