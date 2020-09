Righello (Pd): “Impegno e concretezza su sanità, lavoro e infrastrutture”

"Sono Mauro Righello, candidato consigliere per il partito Democratico alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Savona. Chiedo la vostra fiducia per proseguire il lavoro intrapreso da consigliere regionale: sono stato membro della Commissione Salute e Sicurezza sociale e della Commissione Territorio e Ambiente, nonché vice capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico in Regione". Così Mauro Righello, candidato in Regione per il Partito Democratico.

"Mi sono particolarmente impegnato sulle questioni della Sanità pubblica e delle Pubbliche Assistenze, delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione oltre ad aver promosso azioni legislative e provvedimenti a favore delle aree interne ed a favore dei piccoli Comuni - prosegue il candidato in Regione per il PD - Ho stimolato e supportato gli organismi regionali per la realizzazione della rete ultra larga banda, con fondi europei, per le zone non raggiunte dalla connessione. Ho proposto interventi per la difesa del territorio, dell'ambiente , per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale, nonché a supporto delle attività formative e scolastiche soprattutto per i piccoli plessi".