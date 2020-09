Toti torna in viale Martiri della Libertà per l'appello al voto agli elettori di Albenga (FOTO e VIDEO)

Ultima tappa albenganese prima della chiusura di campagna elettorale per Giovanni Toti.

Il fondatore di "Cambiamo!", all'inizio della corsa verso le elezioni era giunto sul viale Martiri della Libertà per inaugurare il "point" attivato da Angelo Vaccarezza. All'interno del salone, il materiale informativo e i manifesti dedicati a tutti gli esponenti di "Cambiamo!" candidati in provincia di Savona per la Regione.

In quella occasione, Toti si era anche recato per un saluto al point degli alleati di schieramento di Fratelli d'Italia, aperto dal candidato albenganese Diego Distilo e situato a poche decine di metri di distanza dal point di Vaccarezza sullo stesso viale.

E oggi, ancora una volta qui in viale Martiri, si conclude l'ultimo incontro di Toti con gli elettori della "Città delle Torri": un passaggio rapido per ricordare i punti chiave del programma e lanciare l'appello al voto prima di spostarsi sull'imperiese. Presente anche Edoardo Rixi, segretario ligure della Lega, oltre a diversi candidati della coalizione.