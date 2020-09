Zunato (Lega): "A Savona il commercio è vivo"

"Seppur timido segnale di ripresa, l'apertura di nuovi locali è comunque indicativa della voglia di andare avanti che i nostri commercianti hanno". Questo il commento della candidata per Lega – Salvini Premier, Maria Zunato, in conseguenza della notizia dell'apertura di nuove attività.

"Auguro loro buon lavoro e li ringrazio per il coraggio di intraprendere l'attività, in un momento così difficile, certa che il loro impegno possa essere d'impulso per il rilancio di zone di pregio ed anche per il crearsi di nuove socialità".

"Per quanto riguarda il centro cittadino è importante ricordare il lavoro fatto per il nuovo regolamento comunale a tutela di aree del centro cittadino aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico: si tratta di un primo argine alla liberalizzazione selvaggia della legge Bersani, a causa della quale si sono avute aperture ed insediamenti indiscriminati di attività poco compatibili con zone ad elevato pregio storico, interesse culturale e vocazione turistica".

"Per il comparto del commercio e, non solo, c'è ancora molto da fare, soprattutto a livello nazionale, ma ciònonostante vedere saracinesche che si alzano fa bene al cuore" conclude la Zunato.