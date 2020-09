"Back to school": al Molo 8.44 promozioni nei vari shop, aiuto compiti e mascherine omaggio per i nostri studenti

Al Molo continuano i #BackToSchool days con promozioni su vari shop del centro. Inoltre tutti gli studenti potranno ritirare la mascherina in fantasia, al primo piano del centro, negli uffici della direzione!

Tra le attività del doposcuola segnaliamo l’iniziativa degli “Amici del Corbezzolo” che vi aspettano per l’aiuto compiti.

Per chi non dovesse tornare sotto i banchi esiste lo stesso la possibilità di ottenere in omaggio la mascherina partecipando al sondaggio sulla soddisfazione dei clienti del Molo 8.44: la volontà è quella di fornire una #ShoppingExperience sempre migliore, programmando strategie che rendano il vostro tempo nel centro sempre più piacevole.