Meteo: sarà un sabato 19 settembre parzialmente nuvoloso su savonese e genovese

Inizio di fine settimana parzialmente nuvoloso sul su savonese e genovese, con le condizioni meteo in peggioramento rispetto alle ultime giornate.

Secondo quanto riportano le previsioni Arpal, l'approssimarsi di un minimo depressionario sull'Europa occidentale determinerà il passaggio di nubi al mattino. Nel pomeriggio e in serata non si escludono rovesci. I venti saranno moderati nella mattinata e in generale attenuazione nelle ore pomeridiane. Mare mosso a Ponente e poco mosso a Levante.

Le temperature oscilleranno tra i 23 e i 30°C.