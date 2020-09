Cerca funghi e cade in un rio: 83enne ritrovato quasi incolume a Calizzano

Gli sporadici fenomeni temporaleschi del pomeriggio di sabato hanno spinto un uomo di 83 anni di Calizzano a decidere di cercare funghi nel comune di residenza, durante il tardo pomeriggio, quando il quadro climatico sembrava essere migliorato.

Tuttavia, durante l'escursione, una brutta caduta ha fatto scivolare l'uomo in un rio. Non appena ha iniziato a venire buio i familiari, preoccupati non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme e la macchina dei soccorsi si è subito attivata.

I Vigili del fuoco, i militi del Servizio Emergenza Sanitaria, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico hanno battuto le zone che l'uomo ama frequentare. In piena notte l'anziano è stato ritrovato, bagnato, spaventato ma fortunatamente quasi incolume, lucido e cosciente. Nella caduta ha riportato solo lievi escoriazioni.

Il fungaiolo è stato così trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo per gli accertamenti del caso.