Savona: scontro tra due autovetture, una sfonda la vetrina di un negozio

Incidente tra corso Mazzini e via Guidobono a Savona, attorno alle 9.30 di questa mattina.

Probabilmente a causa dell'asfalto reso scivoloso dalle forti piogge della scorsa notte, due autovetture sono entrate in collisione. Una delle due, nella "carambola" dopo l'impatto, ha centrato una vetrina di un negozio danneggiandola.

Fortunatamente non gravi gli occupanti dei due veicoli, tutti trasportati al Pronto Soccorso del San Paolo di Savona per accertamenti. Non si segnalano per fortuna feriti nemmeno all'interno del negozio. Sul posto è intervenuta anche una squadra del Distaccamento di Savona dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'incrocio rimuovendo i vetri rotti.