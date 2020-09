Il primo salvadente: la prima visita pedodontica (…cominciamo da piccoli!)

Cari Lettori, cominciamo a parlare di “salvadenti” e lo facciamo seguendo un ordine naturale: il miglior modo per salvare un dente è… non aver bisogno di curarlo! È quindi importantissimo conservare in salute tutti i denti, a partire da quelli “da latte”.

Purtroppo molti genitori non lo sanno e trascurano questa opportunità, semplice e a basso costo. Ma come si fa a tener sani i dentini?

Basta seguire le raccomandazioni pubblicate dal Ministero della Salute, su consiglio dei maggiori esperti: il primo è effettuare la prima visita dal dentista pediatrico molto presto (tra i 18 e i 24 mesi, ma io suggerisco di fare come in America, dome molte mamme prendono contatto col dentista pediatrico già durante la gravidanza).

È importante sapere tre cose fondamentali:

1. in una bocca di denti da latte sani è più facile mantenere tali anche quelli permanenti

2. un ragazzo che arrivi a 15 anni senza carie ha ottime possibilità di non averne per tutta la vita

3. la prevenzione costa MOLTO MENO di qualsiasi terapia ed è più efficace.

Quindi il primo “salvadente” che vi lancio è questo: portate i vostri bimbi dal dentista pediatrico (ad esempio da uno appartenente al gruppo che trovate su www.ildentistadeibambini.it , dove trovate anche molti consigli dedicati…) e fatelo prima possibile: per loro diventerà la salute dei denti diventerà un gioco e voi saprete di aver fatto il meglio per i loro sorrisi.

Per le vostre domande potete scrivere a dottore@attiliovenerucci.it

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova